Калинина (Ильина) Анна
Место рождения
Дата рождения01.02.1845
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1845
Отец: Ильинъ Иванъ
Мать: Ильина Анисья
Бракосочетание
30.06.1863
Муж: Калининъ Иванъ
Рождение ребёнка
20.06.1864
Сын: Калининъ Иванъ
Отец ребёнка: Калининъ Иванъ
Рождение ребёнка
1871
Сын: Калининъ Николай
Отец ребёнка: Калининъ Иванъ
Рождение ребёнка
1875
Сын: Калининъ Василій
Отец ребёнка: Калининъ Иванъ
Рождение ребёнка
1878
Сын: Калининъ Якимъ
Отец ребёнка: Калининъ Иванъ
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Ефросинія
Отец ребёнка: Калининъ Иванъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гаврилова Пелагея
Отец ребёнка: Калининъ Иванъ