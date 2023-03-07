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Калинина (Ильина) Анна

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Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.02.1845

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1845

Отец: Ильинъ Иванъ

Мать: Ильина Анисья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
30.06.1863

Муж: Калининъ Иванъ

Рождение ребёнка
20.06.1864

Сын: Калининъ Иванъ

Отец ребёнка: Калининъ Иванъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1871

Сын: Калининъ Николай

Отец ребёнка: Калининъ Иванъ

Рождение ребёнка
1875

Сын: Калининъ Василій

Отец ребёнка: Калининъ Иванъ

Рождение ребёнка
1878

Сын: Калининъ Якимъ

Отец ребёнка: Калининъ Иванъ

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Ефросинія

Отец ребёнка: Калининъ Иванъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гаврилова Пелагея

Отец ребёнка: Калининъ Иванъ

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