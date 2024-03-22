Калининъ Иванъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалининъ Иванъ

Калининъ Иванъ

Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

20.06.1864

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1864

Отец: Калининъ Иванъ

Мать: Калинина Анна

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Наталія

Мать ребёнка: Калинина Гликерія

село Ивановка, Покровской волости
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Калинина Евдокія

Мать ребёнка: Калинина Гликерія

Бракосочетание
23.01.1904

Жена: Калинина Марфа Якимова

Рождение ребёнка
22.11.1905

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Калинина Марфа Якимова

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.11.1909

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Калинина Марфа Якимова

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калинина Гликерія

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close