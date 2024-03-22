Калининъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения20.06.1864
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1864
Отец: Калининъ Иванъ
Мать: Калинина Анна
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Наталія
Мать ребёнка: Калинина Гликерія
село Ивановка, Покровской волости
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Калинина Евдокія
Мать ребёнка: Калинина Гликерія
Бракосочетание
23.01.1904
Жена: Калинина Марфа Якимова
Рождение ребёнка
22.11.1905
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Калинина Марфа Якимова
Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.11.1909
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Калинина Марфа Якимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Калинина Гликерія