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Калинина Марфа Якимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1864 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.01.1904

Муж: Калининъ Иванъ

Рождение ребёнка
22.11.1905

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Калининъ Иванъ

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.11.1909

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Калининъ Иванъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан