Калинина Марфа Якимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1904
Муж: Калининъ Иванъ
Рождение ребёнка
22.11.1905
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Калининъ Иванъ
Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.11.1909
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Калининъ Иванъ
Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан