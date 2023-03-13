Калининъ Василій
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Калининъ Иванъ
Мать: Калинина Анна
Рождение ребёнка
09.11.1893
Дочь: Стефанида
Мать ребёнка: Калинина Прасковья
село Ивановка, Покровской волости
Рождение ребёнка
01.10.1897
Дочь: Калинина Устинья
Мать ребёнка: Калинина Прасковья
Рождение ребёнка
08.04.1899
Сын: Калининъ Иванъ
Мать ребёнка: Калинина Прасковья
Рождение ребёнка
12.08.1905
Дочь: Наталія
Мать ребёнка: Калинина Прасковья
Рождение ребёнка
1910
Сын: Калининъ Александръ
Мать ребёнка: Калинина Прасковья
Рождение ребёнка
24.06.1912
Дочь: Ульяна
Мать ребёнка: Калинина Прасковья
Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Калинина Прасковья