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Калининъ Василій

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Калининъ Иванъ

Мать: Калинина Анна

Рождение ребёнка
09.11.1893

Дочь: Стефанида

Мать ребёнка: Калинина Прасковья

село Ивановка, Покровской волости
Рождение ребёнка
01.10.1897

Дочь: Калинина Устинья

Мать ребёнка: Калинина Прасковья

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.04.1899

Сын: Калининъ Иванъ

Мать ребёнка: Калинина Прасковья

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.08.1905

Дочь: Наталія

Мать ребёнка: Калинина Прасковья

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1910

Сын: Калининъ Александръ

Мать ребёнка: Калинина Прасковья

Рождение ребёнка
24.06.1912

Дочь: Ульяна

Мать ребёнка: Калинина Прасковья

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калинина Прасковья

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