Калинина (Крыгина) Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Крыгинъ Степанъ
Мать: Крыгина Прасковья
Рождение ребёнка
09.11.1893
Дочь: Стефанида
Отец ребёнка: Калининъ Василій
село Ивановка, Покровской волости
Рождение ребёнка
01.10.1897
Дочь: Калинина Устинья
Отец ребёнка: Калининъ Василій
Рождение ребёнка
08.04.1899
Сын: Калининъ Иванъ
Отец ребёнка: Калининъ Василій
Рождение ребёнка
12.08.1905
Дочь: Наталія
Отец ребёнка: Калининъ Василій
Рождение ребёнка
1910
Сын: Калининъ Александръ
Отец ребёнка: Калининъ Василій
Рождение ребёнка
24.06.1912
Дочь: Ульяна
Отец ребёнка: Калининъ Василій
Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Калининъ Василій