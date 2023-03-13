Калинина (Крыгина) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалинина (Крыгина) Прасковья

Калинина (Крыгина) Прасковья

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Крыгинъ Степанъ

Мать: Крыгина Прасковья

Рождение ребёнка
09.11.1893

Дочь: Стефанида

Отец ребёнка: Калининъ Василій

село Ивановка, Покровской волости
Рождение ребёнка
01.10.1897

Дочь: Калинина Устинья

Отец ребёнка: Калининъ Василій

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.04.1899

Сын: Калининъ Иванъ

Отец ребёнка: Калининъ Василій

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.08.1905

Дочь: Наталія

Отец ребёнка: Калининъ Василій

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1910

Сын: Калининъ Александръ

Отец ребёнка: Калининъ Василій

Рождение ребёнка
24.06.1912

Дочь: Ульяна

Отец ребёнка: Калининъ Василій

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калининъ Василій

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close