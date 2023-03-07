Крыгина (Баушкина) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крыгина (Баушкина) Прасковья

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

10.10.1842

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1842

Отец: Баушкинъ Никита

Мать: Баушкина Татьяна

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
28.05.1861

Муж: Крыгинъ Степанъ

Рождение ребёнка
23.09.1862

Дочь: Устинья

Отец ребёнка: Крыгинъ Степанъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.08.1865

Сын: Крыгинъ Лавръ Ларионъ

Отец ребёнка: Крыгинъ Степанъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.04.1867

Дочь: Мавра

Отец ребёнка: Крыгинъ Степанъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.11.1868

Сын: Крыгинъ Петръ

Отец ребёнка: Крыгинъ Степанъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Калинина Прасковья

Отец ребёнка: Крыгинъ Степанъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крыгинъ Яковъ

Отец ребёнка: Крыгинъ Степанъ

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