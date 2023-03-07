Крыгина (Баушкина) Прасковья
Место рождения
Дата рождения10.10.1842
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1842
Отец: Баушкинъ Никита
Мать: Баушкина Татьяна
Бракосочетание
28.05.1861
Муж: Крыгинъ Степанъ
Рождение ребёнка
23.09.1862
Дочь: Устинья
Отец ребёнка: Крыгинъ Степанъ
Рождение ребёнка
13.08.1865
Отец ребёнка: Крыгинъ Степанъ
Рождение ребёнка
24.04.1867
Дочь: Мавра
Отец ребёнка: Крыгинъ Степанъ
Рождение ребёнка
23.11.1868
Сын: Крыгинъ Петръ
Отец ребёнка: Крыгинъ Степанъ
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Калинина Прасковья
Отец ребёнка: Крыгинъ Степанъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крыгинъ Яковъ
Отец ребёнка: Крыгинъ Степанъ