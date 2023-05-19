Баушкина (Варганова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаушкина (Варганова) Татьяна

Баушкина (Варганова) Татьяна

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1802

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Варгановъ Климантъ

Мать: Варганова Мавра

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.10.1834

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Баушкинъ Никита

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Полубоярова Пелагия

Отец ребёнка: Баушкинъ Никита

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.03.1837

Сын: Баушкинъ Алексей

Отец ребёнка: Баушкинъ Никита

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.04.1838

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Баушкинъ Никита

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.10.1842

Дочь: Крыгина Прасковья

Отец ребёнка: Баушкинъ Никита

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.11.1845

Дочь: Денисова Екатерина

Отец ребёнка: Баушкинъ Никита

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.05.1848

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Баушкинъ Никита

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баушкинъ Никита