Баушкина (Варганова) Татьяна
Место рождения
Дата рождения1802
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Варгановъ Климантъ
Мать: Варганова Мавра
Рождение ребёнка
21.10.1834
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Баушкинъ Никита
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Полубоярова Пелагия
Отец ребёнка: Баушкинъ Никита
Рождение ребёнка
12.03.1837
Сын: Баушкинъ Алексей
Отец ребёнка: Баушкинъ Никита
Рождение ребёнка
?.04.1838
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Баушкинъ Никита
Рождение ребёнка
10.10.1842
Дочь: Крыгина Прасковья
Отец ребёнка: Баушкинъ Никита
Рождение ребёнка
16.11.1845
Дочь: Денисова Екатерина
Отец ребёнка: Баушкинъ Никита
Рождение ребёнка
13.05.1848
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Баушкинъ Никита
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Баушкинъ Никита