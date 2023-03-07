Баушкинъ Никита
Место рождения
Дата рождения10.09.1807
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1807
Отец: Баушкинъ Василий
Мать: Баушкина Екатерина
Рождение ребёнка
21.10.1834
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Баушкина Татьяна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Полубоярова Пелагия
Мать ребёнка: Баушкина Татьяна
Рождение ребёнка
12.03.1837
Сын: Баушкинъ Алексей
Мать ребёнка: Баушкина Татьяна
Рождение ребёнка
?.04.1838
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Баушкина Татьяна
Рождение ребёнка
10.10.1842
Дочь: Крыгина Прасковья
Мать ребёнка: Баушкина Татьяна
Рождение ребёнка
16.11.1845
Дочь: Денисова Екатерина
Мать ребёнка: Баушкина Татьяна
Рождение ребёнка
13.05.1848
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Баушкина Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Баушкина Татьяна