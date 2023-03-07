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Баушкинъ Никита

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

10.09.1807

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1807

Отец: Баушкинъ Василий

Мать: Баушкина Екатерина

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.10.1834

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Баушкина Татьяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Полубоярова Пелагия

Мать ребёнка: Баушкина Татьяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.03.1837

Сын: Баушкинъ Алексей

Мать ребёнка: Баушкина Татьяна

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.04.1838

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Баушкина Татьяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.10.1842

Дочь: Крыгина Прасковья

Мать ребёнка: Баушкина Татьяна

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.11.1845

Дочь: Денисова Екатерина

Мать ребёнка: Баушкина Татьяна

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.05.1848

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Баушкина Татьяна

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баушкина Татьяна

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