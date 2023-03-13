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Калининъ Якимъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Пол

Мужской

Отец

1842 г.р.

Мать

1845 г.р.

Жена

1880 г.р.

Дети

1905 г.р.
1909 г.р.
1911 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Калининъ Иванъ

Мать: Калинина Анна

Бракосочетание
05.02.1897

Жена: Калинина Хрестинья

Рождение ребёнка
23.04.1905

Сын: Калининъ Василий

Мать ребёнка: Калинина Хрестинья

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.06.1909

Дочь: Калинина Марина

Мать ребёнка: Калинина Хрестинья

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
15.04.1911

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Калинина Хрестинья

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калинина Хрестинья

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