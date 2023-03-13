Калининъ Якимъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Калининъ Иванъ
Мать: Калинина Анна
Бракосочетание
05.02.1897
Жена: Калинина Хрестинья
Рождение ребёнка
23.04.1905
Сын: Калининъ Василий
Мать ребёнка: Калинина Хрестинья
Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.06.1909
Дочь: Калинина Марина
Мать ребёнка: Калинина Хрестинья
Рождение ребёнка
15.04.1911
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Калинина Хрестинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Калинина Хрестинья