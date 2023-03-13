Калинина (Горшенина) Хрестинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Горшенинъ Семенъ
Мать: Горшенина Анастасія
Бракосочетание
05.02.1897
Муж: Калининъ Якимъ
Рождение ребёнка
23.04.1905
Сын: Калининъ Василий
Отец ребёнка: Калининъ Якимъ
Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.06.1909
Дочь: Калинина Марина
Отец ребёнка: Калининъ Якимъ
Рождение ребёнка
15.04.1911
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Калининъ Якимъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Калининъ Якимъ