Калинина (Горшенина) Хрестинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинина (Горшенина) Хрестинья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Пол

Женский

Отец

1860 г.р.

Мать

1860 г.р.

Муж

1878 г.р.

Дети

1905 г.р.
1909 г.р.
1911 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Горшенинъ Семенъ

Мать: Горшенина Анастасія

Бракосочетание
05.02.1897

Муж: Калининъ Якимъ

Рождение ребёнка
23.04.1905

Сын: Калининъ Василий

Отец ребёнка: Калининъ Якимъ

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.06.1909

Дочь: Калинина Марина

Отец ребёнка: Калининъ Якимъ

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
15.04.1911

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Калининъ Якимъ

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калининъ Якимъ

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