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(Калинина) Ефросинія

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Пол

Женский

Отец

1842 г.р.

Мать

1845 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Калининъ Иванъ

Мать: Калинина Анна

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