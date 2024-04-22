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Ильинский Александр Николаевич

Место рождения

Устье, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1862

Дата смерти

1923

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Ильинский Николай Алексеевич

Мать: Ильинская Хариесса Александровна

Устье, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Образование
1876
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил Вологодское Духовное училище.
Бракосочетание
Около 1883

Жена: Ильинская Лидия Павловна

Николаевский-Заозерковский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Образование
Около 1883
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил Семинарию.
Рождение ребёнка
03.08.1885 ст.

Сын: Ильинский Николай Александрович

Мать ребёнка: Ильинская Лидия Павловна

Николаевский-Заозерковский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1889

Сын: Ильинский Сергей Александрович

Мать ребёнка: Ильинская Лидия Павловна

Николаевский-Заозерковский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Николаевский-Заозерковский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Священник Николаевской Заозерковской церкви Кадниковского уезда.
Смерть
1923
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