Ильинский Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смерти1923
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Образование
1876
Окончил Вологодское Духовное училище.
Бракосочетание
Около 1883
Жена: Ильинская Лидия Павловна
Образование
Около 1883
Окончил Семинарию.
Рождение ребёнка
03.08.1885 ст.
Сын: Ильинский Николай Александрович
Мать ребёнка: Ильинская Лидия Павловна
Рождение ребёнка
1889
Сын: Ильинский Сергей Александрович
Мать ребёнка: Ильинская Лидия Павловна
Работа или профессия
Неизвестно
Священник Николаевской Заозерковской церкви Кадниковского уезда.
Смерть
1923