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Ильинская Лидия Павловна

Место рождения

Николаевский-Заозерковский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Николаевский-Заозерковский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
Около 1883

Муж: Ильинский Александр Николаевич

Николаевский-Заозерковский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
03.08.1885 ст.

Сын: Ильинский Николай Александрович

Отец ребёнка: Ильинский Александр Николаевич

Николаевский-Заозерковский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1889

Сын: Ильинский Сергей Александрович

Отец ребёнка: Ильинский Александр Николаевич

Николаевский-Заозерковский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Смерть
Неизвестно
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