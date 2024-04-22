Ильинская Лидия Павловна
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Бракосочетание
Около 1883
Рождение ребёнка
03.08.1885 ст.
Сын: Ильинский Николай Александрович
Отец ребёнка: Ильинский Александр Николаевич
Рождение ребёнка
1889
Сын: Ильинский Сергей Александрович
Отец ребёнка: Ильинский Александр Николаевич
Смерть
Неизвестно