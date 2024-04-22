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Ильинский Сергей Александрович

Место рождения

Николаевский-Заозерковский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Ильинский Александр Николаевич

Мать: Ильинская Лидия Павловна

Николаевский-Заозерковский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
Около 1908

Жена: Ильинская Павла Дмитриевна

Замошье, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Ильинский Феодосий Сергеевич

Мать ребёнка: Ильинская Павла Дмитриевна

Замошье, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.02.1913 ст.

Дочь: Ильинская Лидия Сергеевна

Мать ребёнка: Ильинская Павла Дмитриевна

Замошье, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
Неизвестно
Замошье, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Псаломщик Покровской Замошской церкви Кадниковского уезда.
Смерть
Неизвестно
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