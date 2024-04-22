Ильинский Сергей Александрович
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Бракосочетание
Около 1908
Рождение ребёнка
1910
Сын: Ильинский Феодосий Сергеевич
Мать ребёнка: Ильинская Павла Дмитриевна
Рождение ребёнка
13.02.1913 ст.
Дочь: Ильинская Лидия Сергеевна
Мать ребёнка: Ильинская Павла Дмитриевна
Работа или профессия
Неизвестно
Псаломщик Покровской Замошской церкви Кадниковского уезда.
Смерть
Неизвестно