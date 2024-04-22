Ильинская Павла Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Бракосочетание
Около 1908
Рождение ребёнка
1910
Сын: Ильинский Феодосий Сергеевич
Отец ребёнка: Ильинский Сергей Александрович
Рождение ребёнка
13.02.1913 ст.
Дочь: Ильинская Лидия Сергеевна
Отец ребёнка: Ильинский Сергей Александрович
Смерть
Неизвестно