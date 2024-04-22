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Ильинская Павла Дмитриевна

Место рождения

Замошье, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Замошье, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1908

Муж: Ильинский Сергей Александрович

Замошье, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Ильинский Феодосий Сергеевич

Отец ребёнка: Ильинский Сергей Александрович

Замошье, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.02.1913 ст.

Дочь: Ильинская Лидия Сергеевна

Отец ребёнка: Ильинский Сергей Александрович

Замошье, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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