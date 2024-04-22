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Ильинский Николай Александрович

Место рождения

Николаевский-Заозерковский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

03.08.1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1885 ст.

Отец: Ильинский Александр Николаевич

Мать: Ильинская Лидия Павловна

Николаевский-Заозерковский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
19.05.1908 ст.

Дочь: Ильинская Варвара Николаевна

Мать ребёнка: Ильинская Лариса Васильевна

Шелыгино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1909

Жена: Ильинская Лариса Васильевна

Шелыгино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
09.07.1910 ст.

Дочь: Ильинская Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Ильинская Лариса Васильевна

Шелыгино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.10.1914 ст.

Сын: Ильинский Питирим Николаевич

Мать ребёнка: Ильинская Лариса Васильевна

Шелыгино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
Неизвестно
Козмодемьяновское, Кокошиловская волость, Кадниковский уезд
Учитель Космо-Дамиановской Кузминской ЦПШ.
Работа или профессия
Неизвестно
Шелыгино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Учитель Шелыгинской второклассной образцовой школы.
Смерть
Неизвестно
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