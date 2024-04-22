Ильинский Николай Александрович
Место рождения
Дата рождения03.08.1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1885 ст.
Рождение ребёнка
19.05.1908 ст.
Дочь: Ильинская Варвара Николаевна
Мать ребёнка: Ильинская Лариса Васильевна
Бракосочетание
Около 1909
Рождение ребёнка
09.07.1910 ст.
Дочь: Ильинская Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Ильинская Лариса Васильевна
Рождение ребёнка
13.10.1914 ст.
Сын: Ильинский Питирим Николаевич
Мать ребёнка: Ильинская Лариса Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
Козмодемьяновское, Кокошиловская волость, Кадниковский уезд
Учитель Космо-Дамиановской Кузминской ЦПШ.
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель Шелыгинской второклассной образцовой школы.
Смерть
Неизвестно