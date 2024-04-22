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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Находки
Где упоминается данное место
Дело по прошению крестьянина Кадниковского уезда Кокошиловской вол. с. Кузьмино Круглова об отдаче ему надела земли из владения крестьянина Спиридонова. 1890–1891 гг. // Показать все
Дело по жалобе крестьянок д. Кузьмина Кокошиловской вол. А. Кренделевой и А. Серовой об отобрании у них половины надела земли в пользу крестьянина Клевакина. 1882 г. // Г Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3642Козмодемьяновское, с. каз.при р. Глушице.1437133538Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
750. Кузьмино, село бывшее государственное, при речке Фофанке, дворов 18, жителей 82, церковь православная, 2 тржк.: 1-го июля и 1-го ноября.
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
1414КозьмодомьянскоеКузьминск.Кузьминскийбывшие государственные1312286653