село Козмодемьяновское, село Козмодемьяновское, Кокошиловская волость, Кадниковский уезд (на 1914) — Familio

Козмодемьяновское

Кокошиловская волость, Кадниковский уезд (на 1914)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Вологодской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Находки

Где упоминается данное место
Дело по прошению крестьянина Кадниковского уезда Кокошиловской вол. с. Кузьмино Круглова об отдаче ему надела земли из владения крестьянина Спиридонова. 1890–1891 гг. // Показать все
Дело по жалобе крестьянок д. Кузьмина Кокошиловской вол. А. Кренделевой и А. Серовой об отобрании у них половины надела земли в пользу крестьянина Клевакина. 1882 г. // Г Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Кадниковский уезд
3642Козмодемьяновское, с. каз.при р. Глушице.1437133538Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Кадниковский уезд, Кокошиловская волость
750. Кузьмино, село бывшее государственное, при речке Фофанке, дворов 18, жителей 82, церковь православная, 2 тржк.: 1-го июля и 1-го ноября.

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Кадниковский уезд, Кокошиловская волость
1414КозьмодомьянскоеКузьминск.Кузьминскийбывшие государственные1312286653
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close