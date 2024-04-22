Ильинская (Любомирова) Лариса Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильинская (Любомирова) Лариса Васильевна

Место рождения

Георгиевское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

16.10.1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1885 ст.

Отец: Любомиров Василий Николаевич

Мать: Ильинская Ольга Александровна

Георгиевское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Дочь диакона Георгиевской Корбангской церкви Кадниковского уезда Василия Любомирова.
Рождение ребёнка
19.05.1908 ст.

Дочь: Ильинская Варвара Николаевна

Отец ребёнка: Ильинский Николай Александрович

Шелыгино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1909

Муж: Ильинский Николай Александрович

Шелыгино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
09.07.1910 ст.

Дочь: Ильинская Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Ильинский Николай Александрович

Шелыгино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.10.1914 ст.

Сын: Ильинский Питирим Николаевич

Отец ребёнка: Ильинский Николай Александрович

Шелыгино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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