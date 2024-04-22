Ильинская (Любомирова) Лариса Васильевна
Место рождения
Дата рождения16.10.1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
16.10.1885 ст.
Дочь диакона Георгиевской Корбангской церкви Кадниковского уезда Василия Любомирова.
Рождение ребёнка
19.05.1908 ст.
Дочь: Ильинская Варвара Николаевна
Отец ребёнка: Ильинский Николай Александрович
Бракосочетание
Около 1909
Рождение ребёнка
09.07.1910 ст.
Дочь: Ильинская Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Ильинский Николай Александрович
Рождение ребёнка
13.10.1914 ст.
Сын: Ильинский Питирим Николаевич
Отец ребёнка: Ильинский Николай Александрович
Смерть
Неизвестно