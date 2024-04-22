Любомиров Василий Николаевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845
Бракосочетание
Около 1883
Рождение ребёнка
16.10.1885 ст.
Дочь: Ильинская Лариса Васильевна
Мать ребёнка: Ильинская Ольга Александровна
Дочь диакона Георгиевской Корбангской церкви Кадниковского уезда Василия Любомирова.
Работа или профессия
Неизвестно
Псаломщик-диакон Георгиевской Корбангской церкви Кадниковского уезда.
Смерть
Неизвестно