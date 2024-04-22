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Любомиров Василий Николаевич

Место рождения

Георгиевское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Георгиевское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1883

Жена: Ильинская Ольга Александровна

Георгиевское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
16.10.1885 ст.

Дочь: Ильинская Лариса Васильевна

Мать ребёнка: Ильинская Ольга Александровна

Георгиевское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Дочь диакона Георгиевской Корбангской церкви Кадниковского уезда Василия Любомирова.
Работа или профессия
Неизвестно
Псаломщик-диакон Георгиевской Корбангской церкви Кадниковского уезда.
Смерть
Неизвестно
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