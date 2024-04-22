Ильинская (Пыляева) Хариесса Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильинская (Пыляева) Хариесса Александровна

Место рождения

Устье, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Устье, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Дочь священника Воскресенской церкви Александра Васильевича Пыляева
Бракосочетание
Около 1860

Муж: Ильинский Николай Алексеевич

Устье, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Ильинский Александр Николаевич

Отец ребёнка: Ильинский Николай Алексеевич

Устье, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.06.1871 ст.

Дочь: Ильинская Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Ильинский Николай Алексеевич

Устье, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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