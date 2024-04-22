Ильинская (Пыляева) Хариесса Александровна
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Дочь священника Воскресенской церкви Александра Васильевича Пыляева
Бракосочетание
Около 1860
Рождение ребёнка
1862
Сын: Ильинский Александр Николаевич
Отец ребёнка: Ильинский Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
14.06.1871 ст.
Дочь: Ильинская Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Ильинский Николай Алексеевич
Смерть
Неизвестно