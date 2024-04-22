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Ильинский Николай Алексеевич

Место рождения

Пешково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

31.01.1838 ст.

Дата смерти

1904

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1838 ст.

Отец: Ильинский Алексей Иванович

Мать: Ильинская Олимпиада Аникитична

Пешково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1860

Жена: Ильинская Хариесса Александровна

Устье, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Ильинский Александр Николаевич

Мать ребёнка: Ильинская Хариесса Александровна

Устье, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.06.1871 ст.

Дочь: Ильинская Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Ильинская Хариесса Александровна

Устье, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
Неизвестно
Устье, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Священник Воскресенской Устьянской церкви Вологодского уезда.
Смерть
1904
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