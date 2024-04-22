Ильинский Николай Алексеевич
Место рождения
Дата рождения31.01.1838 ст.
Дата смерти1904
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1838 ст.
Бракосочетание
Около 1860
Рождение ребёнка
1862
Сын: Ильинский Александр Николаевич
Мать ребёнка: Ильинская Хариесса Александровна
Рождение ребёнка
14.06.1871 ст.
Дочь: Ильинская Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Ильинская Хариесса Александровна
Работа или профессия
Неизвестно
Священник Воскресенской Устьянской церкви Вологодского уезда.
Смерть
1904