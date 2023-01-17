Анастасова (Сбитнева) Елена Герасимовна
Место рождения
Дата рождения15.05.1875 ст.
Дата смерти1922
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
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Рождение
15.05.1875 ст.
Восприемники: Стефан Александрович Каманин (родной брат Анны Александровны) и Евдокия Стефановна Краснова крестьянка из города Сызрань Симбирской губернии. Выписка метрической записи о рождении сохран... Показать все
Бракосочетание
12.05.1895
Метрические выписки, ревизские сказки, свидетельства и пр. церкви Иоанна Златоуста города Астрахани в 1895 г. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-727-op-1-d-44 файлы 413-420
Рождение ребёнка
07.03.1896 ст.
Дочь: Анастасова Клавдия Михайловна
Отец ребёнка: Анастасов Михаил Малахиевич
Дата рождения по паспорту: 02/04/1896. Восприемники: Фуров Иван Дмитриевич -крестьянин Нижегородской губернии Балашихинского уезда села Гнелиц и Потапова Мария Александровна — мещанка города Рыбинск ... Показать все
Рождение ребёнка
11.10.1898 ст.
Дочь: Анастасова Елизавета Михайловна
Отец ребёнка: Анастасов Михаил Малахиевич
Восприемники: Астраханские мещане Василий Герасимович Сбитнев (родной брат Елены Герасимовны Анастасовой) и Татьяна Ивановна жена Ивана Степановича Гостинцева. Метрические записи о родившихся в 1898... Показать все
Рождение ребёнка
22.10.1900 ст.
Дочь: Анастасова Антонина Михайловна
Отец ребёнка: Анастасов Михаил Малахиевич
Восприемники: Астраханские мещане Василий Герасимович Збитнев и Татьяна Ивановна Гостинцева https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-729-op-3-d-50 файл 112 номер 132
Рождение ребёнка
11.02.1903 ст.
Сын: Анастасов Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Анастасов Михаил Малахиевич
Восприемники: Астраханские мещане Василий Герасимович Сбитнев (родной брат Елены Герасимовны) и Ивана Степановича Гостинцева жена Татьяна Ивановна. (Ошибочная запись, что Гостинцев из села Елшанки, во... Показать все
Рождение ребёнка
14.10.1905 ст.
Сын: Анастасов Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Анастасов Михаил Малахиевич
Восприемники: Астраханские мещанине Александр Степанович Каманин (двоюродный брат Елены Герасимовны) и Ивана Степановича Гостинцева жена Татьяна Ивановна. Метрические записи о родившихся в 1905 году ... Показать все
Рождение ребёнка
06.09.1909 ст.
Сын: Анастасов Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Анастасов Михаил Малахиевич
Восприемники: Астраханские мещане Василий Герасимович Сбитнев (брат Елены Герасимовны) и Анастасия Никифоровна Фурова. Метрические записи о родившихся в 1909 году Спасо-Преображенской церкви станицы ... Показать все
Рождение ребёнка
02.01.1912 ст.
Сын: Анастасов Аркадий Михайлович
Отец ребёнка: Анастасов Михаил Малахиевич
Восприемники: крестьянине Саратовской губернии, Камышинского уезда, села Меловое Василий Сергеевич Кузин и Нижегородской губернии, Горбатовский уезда, села Ченцы Антонина Малахиевна Егорова (младшая с... Показать все
Смерть
1922
Умерла в возрасте 47 лет