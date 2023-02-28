Збитнева (Каманина) Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗбитнева (Каманина) Анна Александровна

Збитнева (Каманина) Анна Александровна

avatar

Место рождения

Подъяблонное, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: Каманин Александр Ермолаевич

Мать: не указана

Подъяблонное, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
15.05.1875 ст.

Дочь: Анастасова Елена Герасимовна

Отец ребёнка: Збитнев Герасим Фролович

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Восприемники: Стефан Александрович Каманин (родной брат Анны Александровны) и Евдокия Стефановна Краснова крестьянка из города Сызрань Симбирской губернии. Выписка метрической записи о рождении сохран... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1880

Сын: Сбитнев Василий Герасимович

Отец ребёнка: Збитнев Герасим Фролович

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Збитнев Герасим Фролович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close