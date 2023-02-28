Збитнева (Каманина) Анна Александровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1850
Отец: Каманин Александр Ермолаевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.05.1875 ст.
Дочь: Анастасова Елена Герасимовна
Отец ребёнка: Збитнев Герасим Фролович
Восприемники: Стефан Александрович Каманин (родной брат Анны Александровны) и Евдокия Стефановна Краснова крестьянка из города Сызрань Симбирской губернии. Выписка метрической записи о рождении сохран... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1880
Сын: Сбитнев Василий Герасимович
Отец ребёнка: Збитнев Герасим Фролович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно