Каманин Александр Ермолаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каманин Александр Ермолаевич

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Место рождения

Подъяблонное, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: Каманин Ермолай Федорович

Мать: Каманина Домна

Подъяблонное, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
В ревизской сказке 7-й ревизии 1816г. в составе семьи нет Александра, значит он родился после 1816г. В 1858 году Александр Ермолаевич Каманин записан в посемейных списках, как глава семьи https://for... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Збитнева Анна Александровна

Мать ребёнка: не указана

Подъяблонное, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Каманин Стефан Александрович

Мать ребёнка: не указана

Подъяблонное, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Каманин Андрей Александрович

Мать ребёнка: не указана

Подъяблонное, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
После 1858
Подъяблонное, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
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