Каманин Александр Ермолаевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: Каманин Ермолай Федорович
Мать: Каманина Домна
В ревизской сказке 7-й ревизии 1816г. в составе семьи нет Александра, значит он родился после 1816г. В 1858 году Александр Ермолаевич Каманин записан в посемейных списках, как глава семьи https://for... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Збитнева Анна Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1853
Сын: Каманин Стефан Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Каманин Андрей Александрович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1858