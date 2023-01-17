Каманин Стефан Александрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853
Отец: Каманин Александр Ермолаевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1880
Жена: Августа Самсоновна
Рождение ребёнка
23.08.1882
Дочь: Каманина Наталья Стефановна
Мать ребёнка: Каманина Августа Самсоновна
Восприемники: Астраханские мещане Николай Гаврилович Оксман и Анна Александровна Збитнева Метрические записи о родившихся церкви Петра и Павла города Астрахани в 1882 г. https://rodoslovnaya.astrobl.r... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1885
Сын: Каманин Александр Стефанович
Мать ребёнка: Каманина Августа Самсоновна
Смерть
Неизвестно