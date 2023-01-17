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Каманин Стефан Александрович

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Место рождения

Подъяблонное

Дата рождения

Около 1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853

Отец: Каманин Александр Ермолаевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1880

Жена: Каманина Августа Самсоновна

Жена: Августа Самсоновна
Рождение ребёнка
23.08.1882

Дочь: Каманина Наталья Стефановна

Мать ребёнка: Каманина Августа Самсоновна

Восприемники: Астраханские мещане Николай Гаврилович Оксман и Анна Александровна Збитнева Метрические записи о родившихся церкви Петра и Павла города Астрахани в 1882 г. https://rodoslovnaya.astrobl.r... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1885

Сын: Каманин Александр Стефанович

Мать ребёнка: Каманина Августа Самсоновна

Смерть
Неизвестно
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