Каманин Ермолай Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКаманин Ермолай Федорович

Каманин Ермолай Федорович

avatar

Место рождения

Подъяблонное, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Вычислено 1786

Дата смерти

До 1858

Пол

Мужской

Отец

Около 1745 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1786 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1786

Отец: Каманин Федор

Мать: не указана

Подъяблонное, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Ревизская сказка 7-й (1816 г.) ревизии семья N 45 Глава семьи Ермолай Федорович Каманин — 30 лет Отец: Каманин Федор умер до 1812 года. Мать: Каманина Ирина Ивановна 1746 г.р. в 1916 году -70 лет
Бракосочетание
Около 1804

Жена: Каманина Домна

Подъяблонное, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Жена: Домна 1786 г.р. в 1816 году -30 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1805

Сын: Каманина Авдотья Ермолаевна

Мать ребёнка: Каманина Домна

Подъяблонное, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Ревизская сказка 7-й (1816 г.) ревизии Авдотья в 1816 году - 11 лет Мать: Домна 1786 г.р.
Рождение ребёнка
Вычислено 1810

Дочь: Каманина Татьяна Ермолаевна

Мать ребёнка: Каманина Домна

Подъяблонное, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Ревизская сказка 7-й (1816 г.) ревизии Татьяна в 1816 году - 6 лет Мать: Домна 1786 г.р.
Рождение ребёнка
Вычислено 1812

Сын: Каманин Петр Ермолаевич

Мать ребёнка: Каманина Домна

Подъяблонное, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Ревизская сказка 7-й (1816 г.) ревизии Петр в1812 году 20 недель, в 1816 году 4,5 года Мать: Домна 1786 г.р.
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Каманин Александр Ермолаевич

Мать ребёнка: Каманина Домна

Подъяблонное, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
В ревизской сказке 7-й ревизии 1816г. в составе семьи нет Александра, значит он родился после 1816г. В 1858 году Александр Ермолаевич Каманин записан в посемейных списках, как глава семьи https://for... Показать все
Смерть
До 1858
Подъяблонное, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close