Каманина Домна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1804
Жена: Домна 1786 г.р. в 1816 году -30 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1805
Сын: Каманина Авдотья Ермолаевна
Отец ребёнка: Каманин Ермолай Федорович
Ревизская сказка 7-й (1816 г.) ревизии Авдотья в 1816 году - 11 лет Мать: Домна 1786 г.р.
Рождение ребёнка
Вычислено 1810
Дочь: Каманина Татьяна Ермолаевна
Отец ребёнка: Каманин Ермолай Федорович
Ревизская сказка 7-й (1816 г.) ревизии Татьяна в 1816 году - 6 лет Мать: Домна 1786 г.р.
Рождение ребёнка
Вычислено 1812
Отец ребёнка: Каманин Ермолай Федорович
Ревизская сказка 7-й (1816 г.) ревизии Петр в1812 году 20 недель, в 1816 году 4,5 года Мать: Домна 1786 г.р.
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Каманин Александр Ермолаевич
Отец ребёнка: Каманин Ермолай Федорович
В ревизской сказке 7-й ревизии 1816г. в составе семьи нет Александра, значит он родился после 1816г. В 1858 году Александр Ермолаевич Каманин записан в посемейных списках, как глава семьи https://for... Показать все
Смерть
Неизвестно