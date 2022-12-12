Каманина Домна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКаманина Домна

Каманина Домна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1786 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1804

Муж: Каманин Ермолай Федорович

Подъяблонное, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Жена: Домна 1786 г.р. в 1816 году -30 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1805

Сын: Каманина Авдотья Ермолаевна

Отец ребёнка: Каманин Ермолай Федорович

Подъяблонное, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Ревизская сказка 7-й (1816 г.) ревизии Авдотья в 1816 году - 11 лет Мать: Домна 1786 г.р.
Рождение ребёнка
Вычислено 1810

Дочь: Каманина Татьяна Ермолаевна

Отец ребёнка: Каманин Ермолай Федорович

Подъяблонное, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Ревизская сказка 7-й (1816 г.) ревизии Татьяна в 1816 году - 6 лет Мать: Домна 1786 г.р.
Рождение ребёнка
Вычислено 1812

Сын: Каманин Петр Ермолаевич

Отец ребёнка: Каманин Ермолай Федорович

Подъяблонное, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Ревизская сказка 7-й (1816 г.) ревизии Петр в1812 году 20 недель, в 1816 году 4,5 года Мать: Домна 1786 г.р.
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Каманин Александр Ермолаевич

Отец ребёнка: Каманин Ермолай Федорович

Подъяблонное, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
В ревизской сказке 7-й ревизии 1816г. в составе семьи нет Александра, значит он родился после 1816г. В 1858 году Александр Ермолаевич Каманин записан в посемейных списках, как глава семьи https://for... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close