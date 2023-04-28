Каманин Андрей Александрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1855
Дата смерти1888
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855
Отец: Каманин Александр Ермолаевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1872
Сын: Каманин Николай Андреевич
Мать ребёнка: Каманина Мария Петровна
Рождение ребёнка
Около 1880
Мать ребёнка: Каманина Мария Петровна
Бракосочетание
Около 1884
Жена: Каманина Мария Петровна
жена: Мария Петровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1885
Мать ребёнка: Каманина Мария Петровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1888
Сын: Каманин Александр Андреевич
Мать ребёнка: Каманина Мария Петровна
Мать: Каманина Мария Петровна
Смерть
1888