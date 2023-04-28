Каманин Андрей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКаманин Андрей Александрович

Каманин Андрей Александрович

Место рождения

Подъяблонное, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

1888

Пол

Мужской

Отец

Около 1820 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1860 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: Каманин Александр Ермолаевич

Мать: не указана

Подъяблонное, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1872

Сын: Каманин Николай Андреевич

Мать ребёнка: Каманина Мария Петровна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Каманин Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Каманина Мария Петровна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Бракосочетание
Около 1884

Жена: Каманина Мария Петровна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
жена: Мария Петровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1885

Сын: Каманин Иоанн Андреевич

Мать ребёнка: Каманина Мария Петровна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1888

Сын: Каманин Александр Андреевич

Мать ребёнка: Каманина Мария Петровна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Мать: Каманина Мария Петровна
Смерть
1888
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close