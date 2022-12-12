Каманин Александр Андреевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1888
Дата смерти02.11.1890 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1888
Мать: Каманина Мария Петровна
Смерть
02.11.1890 ст.
В возрасте 2 лет умер от поноса Метрические записи об умерших церкви Петра и Павла города Астрахани в 1890 г. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-729-Op-3-D-22 файл 26 номер 27