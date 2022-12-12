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Каманин Александр Андреевич

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Место рождения

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1888

Дата смерти

02.11.1890 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1855 г.р.

Мать

Около 1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1888

Отец: Каманин Андрей Александрович

Мать: Каманина Мария Петровна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Мать: Каманина Мария Петровна
Смерть
02.11.1890 ст.
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
В возрасте 2 лет умер от поноса Метрические записи об умерших церкви Петра и Павла города Астрахани в 1890 г. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-729-Op-3-D-22 файл 26 номер 27
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