Каманина Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1872
Сын: Каманин Николай Андреевич
Отец ребёнка: Каманин Андрей Александрович
Рождение ребёнка
Около 1880
Отец ребёнка: Каманин Андрей Александрович
Бракосочетание
Около 1884
жена: Мария Петровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1885
Отец ребёнка: Каманин Андрей Александрович
Рождение ребёнка
Вычислено 1888
Сын: Каманин Александр Андреевич
Отец ребёнка: Каманин Андрей Александрович
Мать: Каманина Мария Петровна
Смерть
Неизвестно