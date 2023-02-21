Каманина Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каманина Мария Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1855 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1872

Сын: Каманин Николай Андреевич

Отец ребёнка: Каманин Андрей Александрович

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Каманин Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Каманин Андрей Александрович

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Бракосочетание
Около 1884

Муж: Каманин Андрей Александрович

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
жена: Мария Петровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1885

Сын: Каманин Иоанн Андреевич

Отец ребёнка: Каманин Андрей Александрович

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1888

Сын: Каманин Александр Андреевич

Отец ребёнка: Каманин Андрей Александрович

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Мать: Каманина Мария Петровна
Смерть
Неизвестно
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