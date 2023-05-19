Каманин Николай Андреевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1872
Бракосочетание
11.07.1901 ст.
Жених: Астраханский мещанин Николай Андреевич Каманин -29 лет Невеста: крестьянка Нижегородской губернии Сергачского уезда Чукальской волости села Салиц Ольга Михайловна Матвеева - 24 лет Поручители... Показать все
Рождение ребёнка
15.08.1902 ст.
Сын: Каманин Георгий Николаевич
Мать ребёнка: Каманина Ольга Михайловна
Восприемники: Астраханские мещане Михаил Андреевич Каманин и Мария Петровна Артамонова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-729-op-3-d-56 файл 91 номер 120
Рождение ребёнка
07.07.1904
Дочь: Каманина Антонина Николаевна
Мать ребёнка: Каманина Ольга Михайловна
Восприемники: Симбирской губернии, города Сызрани крестьянин собственник Слепушкин Петр Иванович и Астраханская мещанка Артамонова Мария Петровна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-741-op-3-d-5... Показать все
Рождение ребёнка
13.03.1910 ст.
Сын: Каманин Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Каманина Ольга Михайловна
Восприемники: крестьянине Симбирской губернии и уезда села Тушнина Семен Антонович Фармосов и Вятской губернии, Малмышского уезда села Ключи Елена Осиповна Рябова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archi... Показать все
Смерть
Неизвестно