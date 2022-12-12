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Збитнев Герасим Фролович

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Место рождения

Лукоянов, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1850 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Лукоянов, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Крестьянин села Ильинского Нижегородской губернии, Лукояновского уезда, Байковской волости.
Место жительства
После 1874 ст.
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
15.05.1875 ст.

Дочь: Анастасова Елена Герасимовна

Мать ребёнка: Збитнева Анна Александровна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Восприемники: Стефан Александрович Каманин (родной брат Анны Александровны) и Евдокия Стефановна Краснова крестьянка из города Сызрань Симбирской губернии. Выписка метрической записи о рождении сохран... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1880

Сын: Сбитнев Василий Герасимович

Мать ребёнка: Збитнева Анна Александровна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Збитнева Анна Александровна

Смерть
Неизвестно
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