Збитнев Герасим Фролович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Крестьянин села Ильинского Нижегородской губернии, Лукояновского уезда, Байковской волости.
Место жительства
После 1874 ст.
Рождение ребёнка
15.05.1875 ст.
Дочь: Анастасова Елена Герасимовна
Мать ребёнка: Збитнева Анна Александровна
Восприемники: Стефан Александрович Каманин (родной брат Анны Александровны) и Евдокия Стефановна Краснова крестьянка из города Сызрань Симбирской губернии. Выписка метрической записи о рождении сохран... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1880
Сын: Сбитнев Василий Герасимович
Мать ребёнка: Збитнева Анна Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно