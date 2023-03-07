Сбитнев Василий Герасимович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1880
Бракосочетание
27.05.1902 ст.
Жених: Астраханский мещанин Василий Герасимович Сбитнев -22 года Невеста: Астраханская мещанка Наталия Васильевна Агафонова - 18 лет 9 месяцев Поручители: крестьянин Саратовской губернии, Камышинского... Показать все
Рождение ребёнка
12.01.1904 ст.
Мать ребёнка: Сбитнева Наталья Васильевна
Восприемники: Саратовской губернии, Камышинского уезда, села Елшанки крестьянин Анастасов Михаил Малахиевич и Пензенской губернии Сарапского уезда села Посопа крестьянина Матвея Никифоровича Карпухина... Показать все
Рождение ребёнка
23.02.1905
Сын: Сбитнев Евгений Васильевич
Мать ребёнка: Сбитнева Наталья Васильевна
Восприемники: Астраханские мещане Николай Александрович Агафонов и мещанка девица Раиса Васильевна Агафонова (сестра Натальи Васильевны). Метрические записи о родившихся в 1905 году Спасо-Преображенск... Показать все
Рождение ребёнка
24.08.1907 ст.
Сын: Сбитнев Александр Васильевич
Мать ребёнка: Сбитнева Наталья Васильевна
Фамилия: Збитнев Восприемники: Казанской губернии, Свияжский мещанин Александр Федорович Судаков и дочь чиновника девица Елена Ивановна Полянская https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-727-op-3-d-7... Показать все
Рождение ребёнка
26.12.1912 ст.
Дочь: Сбитнева Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Сбитнева Наталья Васильевна
Восприемники: Астраханские мещане Иван Иванович Трофимов и мещанка девица Анна Феодотовна Агафонова. Метрические записи о родившихся в 1912 году Спасо-Преображенской церкви станицы Атаманская Астрахан... Показать все
Смерть
Неизвестно