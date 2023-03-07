Сбитнев Василий Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСбитнев Василий Герасимович

Сбитнев Василий Герасимович

avatar

Место рождения

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1880

Отец: Збитнев Герасим Фролович

Мать: Збитнева Анна Александровна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Бракосочетание
27.05.1902 ст.

Жена: Сбитнева Наталья Васильевна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Жених: Астраханский мещанин Василий Герасимович Сбитнев -22 года Невеста: Астраханская мещанка Наталия Васильевна Агафонова - 18 лет 9 месяцев Поручители: крестьянин Саратовской губернии, Камышинского... Показать все
Рождение ребёнка
12.01.1904 ст.

Сын: Сбитнев Петр Васильевич

Мать ребёнка: Сбитнева Наталья Васильевна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Восприемники: Саратовской губернии, Камышинского уезда, села Елшанки крестьянин Анастасов Михаил Малахиевич и Пензенской губернии Сарапского уезда села Посопа крестьянина Матвея Никифоровича Карпухина... Показать все
Рождение ребёнка
23.02.1905

Сын: Сбитнев Евгений Васильевич

Мать ребёнка: Сбитнева Наталья Васильевна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Восприемники: Астраханские мещане Николай Александрович Агафонов и мещанка девица Раиса Васильевна Агафонова (сестра Натальи Васильевны). Метрические записи о родившихся в 1905 году Спасо-Преображенск... Показать все
Рождение ребёнка
24.08.1907 ст.

Сын: Сбитнев Александр Васильевич

Мать ребёнка: Сбитнева Наталья Васильевна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Фамилия: Збитнев Восприемники: Казанской губернии, Свияжский мещанин Александр Федорович Судаков и дочь чиновника девица Елена Ивановна Полянская https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-727-op-3-d-7... Показать все
Рождение ребёнка
26.12.1912 ст.

Дочь: Сбитнева Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Сбитнева Наталья Васильевна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Восприемники: Астраханские мещане Иван Иванович Трофимов и мещанка девица Анна Феодотовна Агафонова. Метрические записи о родившихся в 1912 году Спасо-Преображенской церкви станицы Атаманская Астрахан... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close