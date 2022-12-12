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Сбитнев Евгений Васильевич

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Место рождения

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

Дата рождения

23.02.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1880 г.р.

Мать

Вычислено 1883 г.р.

Жена

Около 1910 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1905

Отец: Сбитнев Василий Герасимович

Мать: Сбитнева Наталья Васильевна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Восприемники: Астраханские мещане Николай Александрович Агафонов и мещанка девица Раиса Васильевна Агафонова (сестра Натальи Васильевны). Метрические записи о родившихся в 1905 году Спасо-Преображенск... Показать все
Бракосочетание
Около 1930

Жена: Мараковская Анна Андреевна

Жил по адресу город Астрахань, поселок Трусово, Кузнечная площадь дом № 1. Работал шофером.
Военная служба
20.09.1941
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Пропал без вести (военное)
?.09.1942
Последнее письмо жена получила 11/06/1942 года. В сентябре 1942 года пропал без вести. По номеру полевой почты, не найдены воинское подразделение, где он служил, приблизительное места и обстоятельств... Показать все
Смерть
Неизвестно
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