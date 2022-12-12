Сбитнев Евгений Васильевич
Место рождения
Дата рождения23.02.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1905
Восприемники: Астраханские мещане Николай Александрович Агафонов и мещанка девица Раиса Васильевна Агафонова (сестра Натальи Васильевны). Метрические записи о родившихся в 1905 году Спасо-Преображенск... Показать все
Бракосочетание
Около 1930
Жил по адресу город Астрахань, поселок Трусово, Кузнечная площадь дом № 1. Работал шофером.
Военная служба
20.09.1941
Пропал без вести (военное)
?.09.1942
Последнее письмо жена получила 11/06/1942 года. В сентябре 1942 года пропал без вести. По номеру полевой почты, не найдены воинское подразделение, где он служил, приблизительное места и обстоятельств... Показать все
Смерть
Неизвестно