Сбитнева (Агафонова) Наталья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сбитнева (Агафонова) Наталья Васильевна

Место рождения

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено ?.08.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено ?.08.1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Бракосочетание
27.05.1902 ст.

Муж: Сбитнев Василий Герасимович

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Жених: Астраханский мещанин Василий Герасимович Сбитнев -22 года Невеста: Астраханская мещанка Наталия Васильевна Агафонова - 18 лет 9 месяцев Поручители: крестьянин Саратовской губернии, Камышинского... Показать все
Рождение ребёнка
12.01.1904 ст.

Сын: Сбитнев Петр Васильевич

Отец ребёнка: Сбитнев Василий Герасимович

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Восприемники: Саратовской губернии, Камышинского уезда, села Елшанки крестьянин Анастасов Михаил Малахиевич и Пензенской губернии Сарапского уезда села Посопа крестьянина Матвея Никифоровича Карпухина... Показать все
Рождение ребёнка
23.02.1905

Сын: Сбитнев Евгений Васильевич

Отец ребёнка: Сбитнев Василий Герасимович

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Восприемники: Астраханские мещане Николай Александрович Агафонов и мещанка девица Раиса Васильевна Агафонова (сестра Натальи Васильевны). Метрические записи о родившихся в 1905 году Спасо-Преображенск... Показать все
Рождение ребёнка
24.08.1907 ст.

Сын: Сбитнев Александр Васильевич

Отец ребёнка: Сбитнев Василий Герасимович

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Фамилия: Збитнев Восприемники: Казанской губернии, Свияжский мещанин Александр Федорович Судаков и дочь чиновника девица Елена Ивановна Полянская https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-727-op-3-d-7... Показать все
Рождение ребёнка
26.12.1912 ст.

Дочь: Сбитнева Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Сбитнев Василий Герасимович

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Восприемники: Астраханские мещане Иван Иванович Трофимов и мещанка девица Анна Феодотовна Агафонова. Метрические записи о родившихся в 1912 году Спасо-Преображенской церкви станицы Атаманская Астрахан... Показать все
Смерть
Неизвестно

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