Сбитнев Александр Васильевич
Место рождения
Дата рождения24.08.1907 ст.
Дата смертиПосле 1928
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1907 ст.
Фамилия: Збитнев Восприемники: Казанской губернии, Свияжский мещанин Александр Федорович Судаков и дочь чиновника девица Елена Ивановна Полянская https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-727-op-3-d-7... Показать все
Смерть
После 1928
В 1928 году выдано свидетельство о рождении