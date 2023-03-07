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Сбитнев Александр Васильевич

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Место рождения

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

Дата рождения

24.08.1907 ст.

Дата смерти

После 1928

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1880 г.р.

Мать

Вычислено 1883 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1907 ст.

Отец: Сбитнев Василий Герасимович

Мать: Сбитнева Наталья Васильевна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Фамилия: Збитнев Восприемники: Казанской губернии, Свияжский мещанин Александр Федорович Судаков и дочь чиновника девица Елена Ивановна Полянская https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-727-op-3-d-7... Показать все
Смерть
После 1928
В 1928 году выдано свидетельство о рождении
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