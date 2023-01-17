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Сбитнев Петр Васильевич

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Место рождения

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

Дата рождения

12.01.1904 ст.

Дата смерти

25.01.1904 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1880 г.р.

Мать

Вычислено 1883 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1904 ст.

Отец: Сбитнев Василий Герасимович

Мать: Сбитнева Наталья Васильевна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Восприемники: Саратовской губернии, Камышинского уезда, села Елшанки крестьянин Анастасов Михаил Малахиевич и Пензенской губернии Сарапского уезда села Посопа крестьянина Матвея Никифоровича Карпухина... Показать все
Смерть
25.01.1904 ст.
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Петр был слаборожденный и умер через 2 недели. Метрические записи об умерших церкви Петра и Павла города Астрахани в 1904 г. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-729-Op-3-D-65 файл 15 номер 17
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