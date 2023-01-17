Анастасов Михаил Михайлович
Место рождения
Дата рождения14.10.1905 ст.
Дата смертиПосле 1970
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1905 ст.
Восприемники: Астраханские мещанине Александр Степанович Каманин (двоюродный брат Елены Герасимовны) и Ивана Степановича Гостинцева жена Татьяна Ивановна. Метрические записи о родившихся в 1905 году ... Показать все
Бракосочетание
Около 1930
Пропал без вести (военное)
07.05.1942
Карело-Финская ССР, Кестеньгское направление Место службы: 80 осбр (отдельная стрелковая бригада). Красноармеец, истребитель танков. https://pamyat-naroda.ru/heroes
Военная служба
01.07.1943
Видимо был ранен. 01.07.1943 прибыл на Астраханский военно-пересыльный пункт и был демобилизован и направлен в кож. рем. союз. https://pamyat-naroda.ru/heroes
Смерть
После 1970