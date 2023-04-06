Анастасова Елизавета Михайловна
Место рождения
Дата рождения11.10.1898 ст.
Дата смерти13.06.1918 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1898 ст.
Восприемники: Астраханские мещане Василий Герасимович Сбитнев (родной брат Елены Герасимовны Анастасовой) и Татьяна Ивановна жена Ивана Степановича Гостинцева. Метрические записи о родившихся в 1898... Показать все
Смерть
13.06.1918 ст.
Причина смерти: от заражения крови. Возраст: 19 лет.