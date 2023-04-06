Анастасова Елизавета Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнастасова Елизавета Михайловна

Анастасова Елизавета Михайловна

avatar

Место рождения

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

Дата рождения

11.10.1898 ст.

Дата смерти

13.06.1918 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1898 ст.

Отец: Анастасов Михаил Малахиевич

Мать: Анастасова Елена Герасимовна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Восприемники: Астраханские мещане Василий Герасимович Сбитнев (родной брат Елены Герасимовны Анастасовой) и Татьяна Ивановна жена Ивана Степановича Гостинцева. Метрические записи о родившихся в 1898... Показать все
Смерть
13.06.1918 ст.
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Причина смерти: от заражения крови. Возраст: 19 лет.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close