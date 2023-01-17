Анастасова Антонина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнастасова Антонина Михайловна

Анастасова Антонина Михайловна

avatar

Место рождения

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

Дата рождения

22.10.1900 ст.

Дата смерти

17.10.1941

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1900 ст.

Отец: Анастасов Михаил Малахиевич

Мать: Анастасова Елена Герасимовна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Восприемники: Астраханские мещане Василий Герасимович Збитнев и Татьяна Ивановна Гостинцева https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-729-op-3-d-50 файл 112 номер 132
Смерть
17.10.1941
Пушкин, Царскосельский уезд
Ирина Владимировна, племянница Антонины, рассказала, что после войны они получили письмо от работницы школы г. Пушкин. Антонина Михайловна работала в школе учительницей и в первый день немецкой оккупа... Показать все
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close