Анастасова Антонина Михайловна
Место рождения
Дата рождения22.10.1900 ст.
Дата смерти17.10.1941
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1900 ст.
Восприемники: Астраханские мещане Василий Герасимович Збитнев и Татьяна Ивановна Гостинцева https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-729-op-3-d-50 файл 112 номер 132
Смерть
17.10.1941
Пушкин, Царскосельский уезд
Ирина Владимировна, племянница Антонины, рассказала, что после войны они получили письмо от работницы школы г. Пушкин. Антонина Михайловна работала в школе учительницей и в первый день немецкой оккупа... Показать все