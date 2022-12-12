Анастасова Клавдия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнастасова Клавдия Михайловна

Анастасова Клавдия Михайловна

avatar

Место рождения

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

Дата рождения

07.03.1896 ст.

Дата смерти

30.04.1987

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1896 ст.

Отец: Анастасов Михаил Малахиевич

Мать: Анастасова Елена Герасимовна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Дата рождения по паспорту: 02/04/1896. Восприемники: Фуров Иван Дмитриевич -крестьянин Нижегородской губернии Балашихинского уезда села Гнелиц и Потапова Мария Александровна — мещанка города Рыбинск ... Показать все
Работа или профессия
Между 1914 и 1930
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Работала учителем в младших классах в школе в Приволжском районе
Образование
1914
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
В 1914 году закончила гимназию Йодковской.
Работа или профессия
С 1930 по 1937
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
1930- 1937 годы работала директором школы № 7
Работа или профессия
С 1937 по 1960
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
1937-1940 годы работала завучем школы № 11 1940-1960 годы работала в школе № 40
Образование
1937
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Окончила Саратовскую высшую математическую школу
Награда
1943
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Медаль "Медаль за доблестный труд"
Награда
1950
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Присвоено звание Героя Социалистического Труда. Награждена Золотой Медалью "Серп и Молот" и Орденом Ленина.
Смерть
30.04.1987
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close