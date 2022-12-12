Анастасова Клавдия Михайловна
Место рождения
Дата рождения07.03.1896 ст.
Дата смерти30.04.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1896 ст.
Дата рождения по паспорту: 02/04/1896. Восприемники: Фуров Иван Дмитриевич -крестьянин Нижегородской губернии Балашихинского уезда села Гнелиц и Потапова Мария Александровна — мещанка города Рыбинск ... Показать все
Работа или профессия
Между 1914 и 1930
Работала учителем в младших классах в школе в Приволжском районе
Образование
1914
В 1914 году закончила гимназию Йодковской.
Работа или профессия
С 1930 по 1937
1930- 1937 годы работала директором школы № 7
Работа или профессия
С 1937 по 1960
1937-1940 годы работала завучем школы № 11 1940-1960 годы работала в школе № 40
Образование
1937
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Окончила Саратовскую высшую математическую школу
Награда
1943
Медаль "Медаль за доблестный труд"
Награда
1950
Присвоено звание Героя Социалистического Труда. Награждена Золотой Медалью "Серп и Молот" и Орденом Ленина.
Смерть
30.04.1987