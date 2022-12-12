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Анастасов Владимир Михайлович

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Место рождения

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

Дата рождения

06.09.1909 ст.

Дата смерти

30.07.1987

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1909 ст.

Отец: Анастасов Михаил Малахиевич

Мать: Анастасова Елена Герасимовна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Восприемники: Астраханские мещане Василий Герасимович Сбитнев (брат Елены Герасимовны) и Анастасия Никифоровна Фурова. Метрические записи о родившихся в 1909 году Спасо-Преображенской церкви станицы ... Показать все
Бракосочетание
Около 1930

Жена: Анастасова Валентина Михайловна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.07.1937

Дочь: Ковалева Тамара Владимировна

Мать ребёнка: Анастасова Валентина Михайловна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
город Горький
Рождение ребёнка
1938

Дочь: Крутова Ирина Владимировна

Мать ребёнка: Анастасова Валентина Михайловна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Бракосочетание
1946

Жена: Анастасова Мария Васильевна

Смерть
30.07.1987
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
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