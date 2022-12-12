Анастасов Владимир Михайлович
Место рождения
Дата рождения06.09.1909 ст.
Дата смерти30.07.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1909 ст.
Восприемники: Астраханские мещане Василий Герасимович Сбитнев (брат Елены Герасимовны) и Анастасия Никифоровна Фурова. Метрические записи о родившихся в 1909 году Спасо-Преображенской церкви станицы ... Показать все
Бракосочетание
Около 1930
Рождение ребёнка
06.07.1937
Дочь: Ковалева Тамара Владимировна
Мать ребёнка: Анастасова Валентина Михайловна
город Горький
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Крутова Ирина Владимировна
Мать ребёнка: Анастасова Валентина Михайловна
Бракосочетание
1946
Смерть
30.07.1987