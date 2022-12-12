Анастасова (Петрова) Валентина Михайловна
Место рождения
Дата рождения1920
Дата смерти02.04.1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1930
Рождение ребёнка
06.07.1937
Дочь: Ковалева Тамара Владимировна
Отец ребёнка: Анастасов Владимир Михайлович
город Горький
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Крутова Ирина Владимировна
Отец ребёнка: Анастасов Владимир Михайлович
Смерть
02.04.1947