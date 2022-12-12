Анастасова (Петрова) Валентина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасова (Петрова) Валентина Михайловна

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Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

1920

Дата смерти

02.04.1947

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
Около 1930

Муж: Анастасов Владимир Михайлович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.07.1937

Дочь: Ковалева Тамара Владимировна

Отец ребёнка: Анастасов Владимир Михайлович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
город Горький
Рождение ребёнка
1938

Дочь: Крутова Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Анастасов Владимир Михайлович

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Смерть
02.04.1947
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
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