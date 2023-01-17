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Крутова (Анастасова) Ирина Владимировна

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Место рождения

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

Дата рождения

1938

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Анастасов Владимир Михайлович

Мать: Анастасова Валентина Михайловна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Образование
С 1952 по 1956
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Астраханский библиотечный техникум
Работа или профессия
С 04.08.1956 по 07.09.1970
Гмелинка, Старополтавский муниципальный район, Волгоградская область
Работала заведующей Гмелинской библиотекой. С 1960 года работала также директором Дома Культуры. Организовывала различные кружки, концерты, ставила спектакли и играла в них. В 1967 году на конкурсе би... Показать все
Бракосочетание
1956

Муж: Владимир Александрович Крутов

Гмелинка, Старополтавский муниципальный район, Волгоградская область
Награда
?.03.1970
Гмелинка, Старополтавский муниципальный район, Волгоградская область
Медаль "За доблестный труд"
Работа или профессия
С 1970 по 1995
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Работала методистом по культурно- массовой работе. Получала много премий и благодарностей за хорошую работу.
Работа или профессия
С 1995 по 2018
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Работала педагогом дополнительного образования высшей квалификации. Занималась со школьниками художественной декламацией. Ученики часто были победителями областных и городских конкурсов.
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