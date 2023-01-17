Крутова (Анастасова) Ирина Владимировна
Место рождения
Дата рождения1938
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Образование
С 1952 по 1956
Астраханский библиотечный техникум
Работа или профессия
С 04.08.1956 по 07.09.1970
Работала заведующей Гмелинской библиотекой. С 1960 года работала также директором Дома Культуры. Организовывала различные кружки, концерты, ставила спектакли и играла в них. В 1967 году на конкурсе би... Показать все
Бракосочетание
1956
Награда
?.03.1970
Медаль "За доблестный труд"
Работа или профессия
С 1970 по 1995
Работала методистом по культурно- массовой работе. Получала много премий и благодарностей за хорошую работу.
Работа или профессия
С 1995 по 2018
Работала педагогом дополнительного образования высшей квалификации. Занималась со школьниками художественной декламацией. Ученики часто были победителями областных и городских конкурсов.