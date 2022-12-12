Анастасов Аркадий Михайлович
Место рождения
Дата рождения02.01.1912 ст.
Дата смерти2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1912 ст.
Восприемники: крестьянине Саратовской губернии, Камышинского уезда, села Меловое Василий Сергеевич Кузин и Нижегородской губернии, Горбатовский уезда, села Ченцы Антонина Малахиевна Егорова (младшая с... Показать все
Образование
Около 1930
Закончил педагогический институт. До 1941 работал в г. Харабали преподавателем истории и директором школы.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2004
Камызяк, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Умер в возрасте более 90 лет. Похоронен в городе Камызяк.