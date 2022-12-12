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Анастасов Аркадий Михайлович

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Место рождения

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

Дата рождения

02.01.1912 ст.

Дата смерти

2004

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1912 ст.

Отец: Анастасов Михаил Малахиевич

Мать: Анастасова Елена Герасимовна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Восприемники: крестьянине Саратовской губернии, Камышинского уезда, села Меловое Василий Сергеевич Кузин и Нижегородской губернии, Горбатовский уезда, села Ченцы Антонина Малахиевна Егорова (младшая с... Показать все
Образование
Около 1930
Закончил педагогический институт. До 1941 работал в г. Харабали преподавателем истории и директором школы.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасова Клавдия Кузминична

Смерть
2004
Камызяк, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Умер в возрасте более 90 лет. Похоронен в городе Камызяк.
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