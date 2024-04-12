Прийменко Артемий Васильевич
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Рождение ребёнка
08.10.1871
Дочь: Хартина Артемьева
Мать ребёнка: Агрипина Яковлевна
ГАДО , Ф - 265-1-1, м/к-1871г.,лист-96,зап-54
Рождение ребёнка
27.11.1872
Сын: Прийменко Григорий Артемьевич
Мать ребёнка: Агрипина Яковлевна
ГАДО , Ф - 265-1-1, м/к-1872г.,лист-167,зап-54
Рождение ребёнка
13.07.1875
Дочь: Ефимия Артемьева
Мать ребёнка: Агрипина Яковлевна
ГАДО , Ф - 265-1-3, м/к-1875г.,лист-25,зап-29
Рождение ребёнка
12.07.1878
Дочь: Анна Артемьевна
Мать ребёнка: Агрипина Яковлевна
Рождение ребёнка
31.08.1880
Сын: Прийменко Александр Артемьевич
Мать ребёнка: Агрипина Яковлевна
Рождение ребёнка
1883
Сын: Прийменко Роман Артемьевич
Мать ребёнка: Агрипина Яковлевна
Рождение ребёнка
03.03.1885
Дочь: Агафия Артемьева
Мать ребёнка: Агрипина Яковлевна
ГАДО , Ф - 265-1-7, м/к-1885г.,лист-88,зап-67
Рождение ребёнка
07.05.1888
Дочь: Пелагея Аптемьева
Мать ребёнка: Агрипина Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агрипина Яковлевна
Смерть
Неизвестно