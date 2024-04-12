(Прийменко) Хартина Артемьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Прийменко) Хартина Артемьева

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

08.10.1871

Дата смерти

27.11.1871

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1871

Отец: Прийменко Артемий Васильевич

Мать: Агрипина Яковлевна

ГАДО , Ф - 265-1-1, м/к-1871г.,лист-96,зап-54
Крещение
09.10.1871
Godparents:Криволукские крестьяне : Феодосий Иванович Бородаенко и Михаила Филипповича Прийменко жена-Параскева Ивановна
Смерть
27.11.1871
Причина смерти: Болезнь - после родовая слабость | ГАДО , Ф - 265-1-1, м/к-1871г.,лист-132,зап-29
Похороны
29.11.1871
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