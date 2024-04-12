(Прийменко) Агрипина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Прийменко) Агрипина Яковлевна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.10.1871

Дочь: Хартина Артемьева

Отец ребёнка: Прийменко Артемий Васильевич

ГАДО , Ф - 265-1-1, м/к-1871г.,лист-96,зап-54
Рождение ребёнка
27.11.1872

Сын: Прийменко Григорий Артемьевич

Отец ребёнка: Прийменко Артемий Васильевич

ГАДО , Ф - 265-1-1, м/к-1872г.,лист-167,зап-54
Рождение ребёнка
13.07.1875

Дочь: Ефимия Артемьева

Отец ребёнка: Прийменко Артемий Васильевич

ГАДО , Ф - 265-1-3, м/к-1875г.,лист-25,зап-29
Рождение ребёнка
12.07.1878

Дочь: Анна Артемьевна

Отец ребёнка: Прийменко Артемий Васильевич

Рождение ребёнка
31.08.1880

Сын: Прийменко Александр Артемьевич

Отец ребёнка: Прийменко Артемий Васильевич

Рождение ребёнка
1883

Сын: Прийменко Роман Артемьевич

Отец ребёнка: Прийменко Артемий Васильевич

Рождение ребёнка
03.03.1885

Дочь: Агафия Артемьева

Отец ребёнка: Прийменко Артемий Васильевич

ГАДО , Ф - 265-1-7, м/к-1885г.,лист-88,зап-67
Рождение ребёнка
07.05.1888

Дочь: Пелагея Аптемьева

Отец ребёнка: Прийменко Артемий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прийменко Артемий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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