(Прийменко) Ефимия Артемьева
Место рождения
Дата рождения13.07.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1875
Отец: Прийменко Артемий Васильевич
Мать: Агрипина Яковлевна
ГАДО , Ф - 265-1-3, м/к-1875г.,лист-25,зап-29
Крещение
13.07.1875
Godparents:Криволукские крестьяне : Феодосий Иванович Бородаев и Михаила Филипповича Прийменко жена-Параскева Ивановна
Смерть
Неизвестно