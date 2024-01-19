(Прийменко) Ефимия Артемьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Прийменко) Ефимия Артемьева

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

13.07.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1875

Отец: Прийменко Артемий Васильевич

Мать: Агрипина Яковлевна

ГАДО , Ф - 265-1-3, м/к-1875г.,лист-25,зап-29
Крещение
13.07.1875
Godparents:Криволукские крестьяне : Феодосий Иванович Бородаев и Михаила Филипповича Прийменко жена-Параскева Ивановна
Смерть
Неизвестно
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