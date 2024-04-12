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Прийменко Григорий Артемьевич

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

27.11.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1872

Отец: Прийменко Артемий Васильевич

Мать: Агрипина Яковлевна

ГАДО , Ф - 265-1-1, м/к-1872г.,лист-167,зап-54
Крещение
28.11.1872
Godparents:Крестьяне сл.Поповки - Григорий Никитович Зотиков и Михаила Филипповича Прийменко жена -Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
28.07.1904

Сын: Прийменко Владимир Григорьевич

Мать ребёнка: Прийменко Вера Ивановна

Рождение ребёнка
12.07.1911

Сын: Прийменко Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Прийменко Вера Ивановна

Рождение ребёнка
28.12.1920

Дочь: Мелания Григорьевна

Мать ребёнка: Прийменко Вера Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прийменко Вера Ивановна

Смерть
Неизвестно
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